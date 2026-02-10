أعرب عدد من النواب عن آرائهم المختلفة بشأن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة، وسط دعوات لمراجعة السياسات الاقتصادية والبرامج الحكومية بما يتناسب مع متطلبات المواطنين.

وقال النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خلال لقاء عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الأحد، إن تقييمهم لرئيس الحكومة لا يكون على شخصه وإنما السياسات والبرامج التي يقدمها لمصلحة المواطن، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يمتلك خبرة في إدارة الحكومة، لافتًا إلى أهمية ترتيب الأولويات ومرونة أكبر مع متطلبات المواطن المصري خلال الفترة المقبلة.

ولفت النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنهم لم يكن لديهم تفضيل لاستمرار "مدبولي"، مبينًا أن خبراته كأستاذ تخطيط عمراني كانت مناسبة في فترات البناء والمشروعات الكبرى، لكنها لا تتوافق مع المرحلة الحالية التي تتطلب إدارة اقتصادية أكثر تركيزًا على حشد الموارد والتحول الاقتصادي الحقيقي، خاصة في ظل "ميزانيات تقشف" -على حد وصفه- والتحديات الاقتصادية الراهنة مثل أزمة الدين.

وعبرت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن عدم تأييدها لاستمرار "مدبولي" على رأس الحكومة، مضيفة: “كنت نائبًا سابقًا في الدورة السابقة، وعند إعادة تشكيل الحكومة طالبنا بسياسات مختلفة من الدكتور مصطفى.. نحن لا نتحدث عن شخص بعينه، ولكن عن السياسات نفسها، ومع ذلك ظلت بنفس التخطيط والتفكير، لذلك لا أريد إعادة التجربة للمرة الثالثة”.

وأردفت أن الدولة بحاجة إلى حكومة اقتصادية قادرة على الخروج من أزمة الدين، مؤكدة على أن "مدبولي" أدى دوره بشكل جيد جدًا ولكن هناك حاجة إلى دماء جديدة وفكر مختلف، وهو ما يطلبه الشعب في الشارع أيضًا.

ويذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، للنظر في التعديلات الوزارية الجديدة التي رشحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.