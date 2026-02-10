استنكر الإعلامي نشأت الديهي، واقعة تعرض فتاة للتحرش والتتبع داخل أحد أتوبيسات النقل العام بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، مشددا أنها تعكس «تغيرات سلبية» طرأت على سلوكيات الشارع المصري، لم تكن مقبولة في السابق.

وأشار خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر «TEN» إلى أن الواقعة بدأت بتعرض الفتاة لتحرش لفظي من شخص تتبعها لعدة أيام في الشارع، قبل ملاحقتها إلى داخل الأتوبيس.

وأكد أن الصدمة الحقيقية تتمثل في سلبية الركاب المتواجدين الذين لم يتحرك أي منهم بدافع النخوة للدفاع عن الفتاة أو تسليم المتحرش للشرطة، قائلا: «البنت طلعت الأتوبيس تصرخ، والمصيبة الناس الموجودين كلهم محدش فيهم تحرك بنخوة المصري ومشاعر الأب والأخ والزوج والابن، ويدافع عن البنت التي تستغيث بهم، والناس تقولها شوفي أنت لابسة إيه؟!».

ولفت إلى وجود «انفصال تام» بين التدين الظاهري والسلوك العملي، مستشهدا بمشهد أحد الركاب الذي كان يمسك بـ «سبحة» ويسبح دون أن يتدخل لرفع الظلم عن الفتاة المستغيثة، قائلا: «مش غايظني في الفيديو غير الراجل اللي ماسك السبحة وبيسبح، هل التسبيح أهم من أنك تقوم ترفع الظلم عن بنت بتتهان ويتم التحرش بها».

ورفض توجيه اللوم للفتاة ولوم ملابسها بدلا من ردع المتحرش، قائلا: «أنت مالك لابسة إيه؟ أنت مش مندوب من السماء بتحاسب الناس، والغريب في الأمر أن الناس قاعدة في الأتوبيس في حالة بلاهة وسلبية مفرطة».

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، الإثنين، إنه بالفحص، وسؤال الشاكية «موظفة بإحدى الشركات - مقيمة بمحافظة السويس»، أفادت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم، قام الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو بالتحرش اللفظي بها، وتتبعها أثناء استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو «عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية»، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة أو وجود أي علاقة سابقة مع المجني عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.