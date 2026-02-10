برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع غير المنضبط في استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، لما يحمله من تهديدات مباشرة للقيم والسلوك والهوية الوطنية، في ظل محتوى رقمي مفتوح لا يراعي الخصوصية الثقافية ولا المراحل العمرية.

وأوضح «ناصر» أن عددًا من الألعاب والمنصات الإلكترونية لم يعد يقتصر دورها على الترفيه، بل باتت أدوات مؤثرة في تشكيل وعي الأطفال، وتروّج أحيانًا للعنف المفرط، والانعزال الاجتماعي، وسلوكيات تتعارض مع القيم الأخلاقية والتربوية، محذرًا من ترك هذه الظاهرة دون تدخل تشريعي ومجتمعي حاسم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى خطورة ما تشهده الساحة الرقمية من انتشار لتطبيقات وبرامج المراهنات الإلكترونية، التي تُمارس بالمخالفة الصريحة للقانون المصري، مستغلة الفضاء الإلكتروني والفراغ التشريعي في التعامل مع هذه المنصات، ما يجعلها بوابة خطيرة لاستهداف الشباب والقُصّر، ودفعهم نحو الإدمان المالي والسلوكي، فضلًا عن تعريضهم لعمليات احتيال وسرقة بيانات.

وأكد «ناصر» أن القانون المصري يجرّم المراهنات والقمار ويعتبر عقودها باطلة، إلا أن غياب تنظيم واضح للمراهنات الإلكترونية يستدعي تحركًا عاجلًا لسد هذه الثغرة، وتشديد الرقابة على التطبيقات والمواقع غير المرخصة، خاصة تلك التي تُدار من خارج البلاد وتستهدف المستخدمين المصريين بوسائل ملتوية.

وشدد «ناصر» على أن مخاطر مثل إدمان الألعاب الإلكترونية، والمراهنات الرقمية، والتنمر الإلكتروني، والتواصل غير الآمن مع الغرباء، تمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار النفسي والسلوكي للأطفال والشباب، مؤكدًا ضرورة دعم الأسرة بأدوات توعوية حقيقية، وتمكين أولياء الأمور من وسائل الرقابة والمتابعة.