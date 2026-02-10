وجّه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الشكر للدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب السابق، تقديرًا لما بذله من جهود خلال دور الانعقاد الحالي لـمجلس الشيوخ المصري، متمنيًا له التوفيق ومواصلة دعم الحزب من موقعه كعضو بالمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي شهد مناقشات موسعة حول رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، حيث أعلن الدكتور السيد البدوي تأييده لاستمرار يمامة في رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، إلا أن أغلبية أعضاء الهيئة العليا رفضوا استمراره في المنصب، ولم يوافق سوى 10 أعضاء على بقائه، على رأسهم رئيس الحزب.

من جانبه، شدد الدكتور السيد البدوي على تقديره الكامل للدور الذي قام به يمامة، مؤكدًا أن حزب الوفد يعتز بكافة قياداته ورموزه، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل دعم الأداء البرلماني للحزب وتعزيز حضوره تحت قبة غرفتي البرلمان.