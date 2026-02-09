شوبير يحسم الجدل حول مشاركة إمام عاشور في برنامج رامز جلال

نفى الإعلامي أحمد شوبير بشكل قاطع مشاركة لاعب الأهلي، إمام عاشور، في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال الموسم الحالي.

وقال شوبير، في تصريحات لقناة «النهار»: «تواصلت مع المسؤولين عن البرنامج وسألتهم إذا كان إمام عاشور يصوّر معهم حاليًا، فأكدوا أن الأمر غير صحيح، وأن إمام لم يُصور هذا العام، كما أن البرومو الخاص بالبرنامج لا يتضمن ظهوره».

وأضاف: «الثلاثي الوحيد من الأهلي الذي شارك في البرنامج بعد بطولة الأمم الأفريقية هم زيزو وياسر إبراهيم ومروان عطية، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة الكرة بالنادي».

واختتم شوبير تصريحاته بالحديث عن موقف إمام داخل الأهلي، قائلاً: «من يهاجم إمام، أقول له إن اللاعب ارتكب خطأً وحصل على عقوبة كبيرة، لكنه ملتزم بالنظام، وإذا تلقى عرضًا من النادي سيناقشه بكل انفتاح».