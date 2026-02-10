قال المخرج أحمد صقر إنه نشأ في ظل دراما كانت تقدم قيمًا هادفة في الماضي، وهو ما جعلها محبوبة واستمرت في ذاكرة الجمهور، مشيرًا إلى انتباه الرئيس عبد الفتاح السيسي السنة الماضية إلى وجود تحديات تواجه الدراما المصرية، وأن بعض الأعمال بدأت تُظهر زيادة في العنف بين الشباب، وانخفاض الارتباط الأسري، وقلة احترام القدوة.

وأكد "صقر" خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، على حرصه على ألا تحتوي الأعمال التي يخرجها على ألفاظ خارجة، لافتًا إلى أهمية تحديد هدف كل مسلسل منذ البداية، سواء للكوميديا أو غيره، والرسالة المراد توصيلها للجمهور، مردفًا: “مسلسلاتنا سفيرة مصر في الدول العربية والعالم كله”.

وأضاف أن الفن يعكس الواقع كما يتمنى أن يكون، لافتًا إلى أن تصوير أماكن طبيعية يواجه تحديات بسبب التكاليف العالية، ما يدفع فرق الإنتاج لتغيير المواقع لتناسب ميزانية العمل.

ووجّه نصيحة للشباب الطامحين للعمل في المجال الفني قائلاً: “ركز فيما تفعله دائمًا، وكن الأفضل فيما تقوم به، فهذا هو الطريق للترقية والتقدم"، ضاربًا المثل أنه إذا كان هناك 5 مساعدين في الإخراج فالمخرج الأكثر كفاءة سيترقى حتى يكون مخرج أول في المسلسل التالي.