صحة غزة: 5 شهداء و5 إصابات جراء خروقات الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، و5 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 586 شهيدًا، و1558 إصابة، و717 شهيدًا انتشت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و37 شهيدًا، و171 ألفًا و666 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، صباح يوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطنين، وإصابة اثنين آخرين، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة كهربائية قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.

وأشار إلى إصابة مواطنين في قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الوكالة بإصابة مواطنين اثنين، بنيران جيش الاحتلال في محيط محطة الشوا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من القطاع، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى الاثنين 9 فبراير 2026، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، أن الجهات الحكومية المُختصة رصدت 1620 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، خلال الفترة المذكورة، توزعت هذه الخروقات على النحو التالي:

560 جريمة إطلاق نار.

79 جريمة توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية.

749 جريمة قصف واستهداف.

232 جريمة نسف منازل ومباني مختلفة.