اتحاد الكرة يهنئ جوهر نبيل بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تهنئة جوهر نبيل، بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خلفًا لأشرف صبحي، خلال التعديلات الوزارية الأخيرة.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «يتقدم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بخالص التهاني إلى الكابتن جوهر نبيل بمناسبة توليه منصب وزير الشباب والرياضة».

واختتم البيان: «متمنين لسيادته التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة تطوير منظومة الشباب والرياضة، بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز مكانتها على المستويين القاري والدولي».

وبدأ جوهر نبيل مباشرة عمله فور وصوله لمقر الوزارة ظهر اليوم، الأربعاء، بعد أداء اليمين الدستورية وزيرًا للشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة لقاءات تنسيقية مع قيادات القطاعات المختلفة، لمتابعة ملفات العمل الجارية، والاطلاع على خطط وبرامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استكمال مسيرة التطوير ودعم الشباب والرياضة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار في القطاعين الشبابي والرياضي، وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لأداء عمله

ووصل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الجديدة، اليوم، الأربعاء، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التعديل الوزاري الأخير، حيث كان في استقباله عدد من قيادات الوزارة والعاملين بها.

وأعلن مجلس النواب أمس، الثلاثاء، الموافقة على التعديلات الوزارية المقدمة من عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت تعيين جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفًا لأشرف صبحي.

من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟

ويمتلك جوهر نبيل سيرة ذاتية مميزة في الجانب الرياضي لاعباً وإدارياً حيث يعتبر جوهر نبيل المولود 31 يناير 1973 أحد العلامات البارزة في تاريخ منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد.

حيث لعب جوهر نبيل مع النادي الأهلي في الفترة من 1990 حتى 2003، كما لعب لمنتخب مصر في الفترة ذاتها، وشارك مع منتخب مصر في ثلاث دورات أولمبية نسخ 1992 و1996 و 2000 وحصل علي وسام الرياضة من الطبقة الأولي بعد الحصول علي كاس العالم للشباب ١٩٩٣.

حصل على لقب أحسن لاعب في مصر أعوام 1992 و 1995 و 1996 و 1999، ولقب أحسن لاعب في بطولة إيطاليا الدولية عام 1999.

كما تولى العديد من المناصب الإدارية في الاتحاد العربي والاتحاد المصري لكرة اليد بعد اعلان اعتزاله.