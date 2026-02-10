الجامعة العربية تشهد الاجتماع الـ 38 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الشئون القانونية – الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه الـ (38) وورشة عمل حول "خطورة استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات الإعلامية والتقنية للجماعات الإرهابية"، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة العقيد ناصر بن فهد السبيعي، رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، وبمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية والخارجية والجهات المعنية بمكافحة الارهاب في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأفادت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشئون القانونية ومدير إدارة الشئون القانونية ومسئول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بأن الاجتماع يتناول عدة بنود، منها بنود دائمة، كبند متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ(37) الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، وبند مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى بنود جديدة كالبند الخاص بدراسة قدرات التنظيمات الإرهابية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المستخدمة لاستخدام الطائرات المسيرة والتطبيقات الحديثة في العمليات الإرهابية، وبند مواجهة التقنيات الحديثة المستخدمة من قبل التنظيمات الإرهابية في مجال العملات المشفرة لتمويل العمليات الإرهابية، وبند يتناول سبل تطوير وتفعيل عمل الفريق.



كما نوهت بخيت إلى أن الاجتماع تسبقه ورشة عمل حول "خطورة استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات الإعلامية والتقنية للجماعات الإرهابية"، تنفيذا لتوصية صادرة عن الاجتماع (37) للفريق والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.