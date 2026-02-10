السوداني: نقل سجناء داعش من سوريا جاء بقرار عراقي

جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موقف العراق وحرصه على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وقال السوداني، خلال استقباله سفير الأردن في بغداد ماهر سالم الطراونة: "نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق جاء بقرار عراقي للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي وعلى الدول المعنية الى التعاون بهذا الملف وأخذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين".

وأدان السوداني، "قرارات حكومة الكيان الصهيوني المحتل بتوسيع الإستيطان في الضفة الغربية والمس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وأن هذه الإجراءات تعد انتهاكا للقانون الدولي".

ومن جانبه، عبر السفير الأردني، عن شكر بلاده للعراق على دوره في حفظ أمن المنطقة واستقرارها واستعداد بلاده للتعاون بملف نقل سجناء داعش الإرهابيين وتعزيز إجراءات إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر "لما له من أثر إيجابي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".