الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:02 م
ارتفاع الإنتاج الصناعي في هولندا بنسبة 1.3% خلال ديسمبر

أمستردام - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 11:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 11:47 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإنتاج الصناعي في البلاد للشهر الخامس على التوالي في شهر ديسمبر الماضي.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% في نوفمبر الماضي.

وعلى أساس القطاعات، حققت صناعة الآلات أعلى نسبة نمو في الإنتاج الصناعي الهولندي، بواقع 11.3%، يليه قطاع صناعة المطاط والبلاستيك بنسبة نمو بلغت 6.8%.

وفي المقابل، سجل قطاع الصناعات الكيميائية أكبر تراجع في الإنتاج بنسبة 3.1%.

وارتفع الإنتاج الصناعي، على أساس شهري، بنسبة 0.5% خلال ديسمبر الماضي.

