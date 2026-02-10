أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإنتاج الصناعي في البلاد للشهر الخامس على التوالي في شهر ديسمبر الماضي.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% في نوفمبر الماضي.
وعلى أساس القطاعات، حققت صناعة الآلات أعلى نسبة نمو في الإنتاج الصناعي الهولندي، بواقع 11.3%، يليه قطاع صناعة المطاط والبلاستيك بنسبة نمو بلغت 6.8%.
وفي المقابل، سجل قطاع الصناعات الكيميائية أكبر تراجع في الإنتاج بنسبة 3.1%.
وارتفع الإنتاج الصناعي، على أساس شهري، بنسبة 0.5% خلال ديسمبر الماضي.