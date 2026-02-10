سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإنتاج الصناعي في البلاد للشهر الخامس على التوالي في شهر ديسمبر الماضي.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% في نوفمبر الماضي.

وعلى أساس القطاعات، حققت صناعة الآلات أعلى نسبة نمو في الإنتاج الصناعي الهولندي، بواقع 11.3%، يليه قطاع صناعة المطاط والبلاستيك بنسبة نمو بلغت 6.8%.

وفي المقابل، سجل قطاع الصناعات الكيميائية أكبر تراجع في الإنتاج بنسبة 3.1%.

وارتفع الإنتاج الصناعي، على أساس شهري، بنسبة 0.5% خلال ديسمبر الماضي.