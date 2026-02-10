توغل بري إسرائيلي يقطع طريقا حيويا في الجنوب السوري

توغلت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في عمق ريف القنيطرة الجنوبي حيث أقدمت القوة المتوغلة على نصب حاجز عسكري "مؤقت" على طريق حيوي في الجنوب السوري.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية انتشرت في محيط الطريق الواصل بين بلدتي "المعلقة" و"غدير البستان"؛ مما أدى إلى توقف تام لحركة المرور وتنقل المدنيين في المنطقة لساعات.

ووفق المرصد، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات رصد واستطلاع ميداني، وسط حالة من القلق سادت صفوف المزارعين والسكان المحليين، قبل أن تعمد القوة العسكرية إلى الانسحاب بشكل كامل من الموقع والعودة إلى خلف شريط فض الاشتباك والأراضي المحتلة.

وأشار المرصد، إلى أن "هذه التحركات تأتي في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية في القطاع الجنوبي، حيث جرى توثيق منذ أكثر من عام عمليات تجريف للأراضي وحفر خنادق وإنشاء نقاط مراقبة متقدمة داخل الأراضي السورية".

ولفت المرصد، إلى أنه وثق مساء أمس الاثنين عملية اعتقال إسرائيلية لثلاثة شبان أثناء عملهم في جمع الحطب في بلدة جياثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.