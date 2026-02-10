شهيدان ومصابان بقصف إسرائيلي لدراجة وسط غزة

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، صباح يوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطنين، وإصابة اثنين آخرين، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة كهربائية قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.

وأشار إلى إصابة مواطنين في قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الوكالة بإصابة مواطنين اثنين، بنيران جيش الاحتلال في محيط محطة الشوا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من القطاع، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى الاثنين 9 فبراير 2026، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، أن الجهات الحكومية المُختصة رصدت 1620 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، خلال الفترة المذكورة، توزعت هذه الخروقات على النحو التالي:

560 جريمة إطلاق نار.

79 جريمة توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية.

749 جريمة قصف واستهداف.

232 جريمة نسف منازل ومباني مختلفة.

ونوه أن هذه الخروقات أدت إلى استشهاد 573 مواطنًا، بينهم 292 طفلًا وامرأة ومسن، و281 رجلًا، قائلًا إن 99% من الشهداء هم من المدنيين.

وأشار إلى أن الخروقات أدت إلى إصابة 1553 مواطنًا، بينهم ما يزيد عن 954 طفلًا وامرأة ومسنًا، فيما بلغ عدد الجرحى والمصابين المدنيين 1539 مصاباً، بما يزيد عن 99%، منوهًا أن جميعهم استهدفوا بعيداً عن الخط الأصفر، داخل الأحياء السكنية.