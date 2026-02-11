اتحاد الطائرة يهنئ جوهر نبيل بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة

هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة جوهر نبيل، بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خلفًا لأشرف صبحي، خلال التعديلات الوزارية الأخيرة.

وكتب اتحاد الكرة الطائرة في بيان رسمي: «مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، وأعضاء مجلس الإدارة، وكافة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الكابتن جوهر نبيل، بمناسبة صدور قرار فخامة السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه وزيرًا للشباب والرياضة».

وأضاف البيان: «يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن هذه الثقة الغالية تعكس تقدير الدولة للكفاءات الرياضية القادرة على استكمال مسيرة التطوير والإنجاز، في ظل ما يتمتع به الوزير الجديد من خبرات فنية وإدارية كبيرة، ورؤية طموحة تدعم الاتحادات الرياضية وتُعزز من خطط إعداد المنتخبات الوطنية، بما يحقق تطلعات الجماهير المصرية ويُرسخ مكانة مصر الرياضية إقليميًا ودوليًا».

وتابع: «يعرب الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن ثقته الكاملة في قدرة الكابتن جوهر نبيل على قيادة المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار، واستكمال مشروعات التطوير في البنية التحتية، ودعم برامج اكتشاف ورعاية المواهب، وتعزيز منظومة الاحتراف والتسويق الرياضي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو صناعة رياضية قوية ومستدامة».

واختتم: «أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة دعمهم الكامل للكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد، والتعاون المثمر والبنّاء، بما يخدم صالح الرياضة المصرية ويحقق طموحات الأجيال القادمة في اعتلاء منصات التتويج ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية».