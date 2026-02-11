 وزير الخارجية السعودي يصل إلى إثيوبيا في زيارة رسمية ويلتقي آبي أحمد - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 2:14 م القاهرة
وزير الخارجية السعودي يصل إلى إثيوبيا في زيارة رسمية ويلتقي آبي أحمد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
واس
نشر في: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 1:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 1:22 م

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أديس أبابا، في زيارة رسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي بن فرحان، برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي 2 فبراير الجاري، استقبل الوزير السعودي نظيره الإثيوبي جيديون طيموتيوس، في مقر الوزارة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية إثيوبيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين.

وتطرق الجانبان حينها إلى بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتحديداً التطورات في منطقة القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر.

كما ناقش الوزيران عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي بين الرياض وأديس أبابا تجاه الملفات التي تهم البلدين، ودعم كل الجهود الرامية لإرساء دعائم السلام والتنمية.

