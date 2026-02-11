أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، أن إيرادات قناة السويس شهدت زيادة بنسبة 22% لتسجل 449 مليون دولار منذ بداية العام الجاري 2026.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم، إنه في دلالة على نجاح قناة السويس في الحفاظ على مكانتها والاحتفاظ بثقة عملائها، والتعامل بمرونة مع جميع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة، شهدت حركة الملاحة بالقناة تحسنًا كبيرًا منذ أول يناير الماضي وحتى السابع من فبراير الجاري.

ووفق البيان، سجلت القناة عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 56 مليون طن، محققة إيرادات بلغت 449 مليون دولار، مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات بلغت 368 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.