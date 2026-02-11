حماس ترحب بإرسال قوات دولية إلى غزة

رحب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم يوم الأربعاء، بإرسال إندونيسيا جنودًا لحفظ السلام إلى قطاع غزة.

وقال قاسم في تصريح متلفز: «نحن ما زلنا نُصرّ على أن دور أي قوة تدخل إلى قطاع غزة يكون حفظ السلام والحجز ما بين الاحتلال وبين شعبنا الفلسطيني، وضمان مراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق خطة السلام بكل تفاصيلها، بعيدًا عن التدخل في الشأن الداخلي».

وأضاف: «هذا الموقف أوضحناه للوسطاء وأعتقد أنه أيضًا محط إجماع الفصائل والقوى السياسية والشعب الفلسطيني بشكل عام».

ونقلت وسائل إعلام أمس الثلاثاء، عن المتحدث باسم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، قوله إن «قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات المقترحة لغزة قد يبلغ قوامها نحو 20 ألف جندي، وإن تقديرات إندونيسيا تشير لإمكانية أن تساهم بما يصل إلى 8000 جندي في هذه القوة».

لكن المتحدث قال إنه «لم يتم الاتفاق على شروط الانتشار أو مناطق العمليات».

وقال المتحدث باسم الرئاسة براسيتيو هادي للصحفيين، إنه ستكون هناك مفاوضات قبل أن تدفع إندونيسيا المليار دولار المطلوب للحصول على عضوية دائمة في مجلس السلام، ولم يوضح مع من ستجرى المفاوضات.

وأشار أيضا إلى أن إندونيسيا لم تؤكد بعد حضور برابوو اجتماع المجلس المرتقب في واشنطن.