صحة غزة: 28 شهيدا وإصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 8 شهداء، و20 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 591 شهيدًا، و1578 إصابة، و720 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و45 شهيدًا، و171 ألفًا و686 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وشهدت مناطق عدة من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء قصفًا جويًا ومدفعيًا حيث تواصل قوات جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ123 توالياً.

وأفادت مصادر طبية بإصابة طفل بنيران قوات الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس.

ونفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف وقصف جوي ومدفعي في مناطق متفرقة بالقطاع، وسط استمرار تفاقم المعاناة الإنسانية، رغم فتح معبر رفح بشكل محدود.

وسجل تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف المناطق الشرقية، بما فيها حي التفاح.

وفي جنوب القطاع، شن الطيران غارة على المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانا كثيفة في وسط المدينة ونفذت عمليات نسف لمبان سكنية.