أمين مجلس الدفاع الإيراني: الحرب لن تبقى محصورة في نطاق جغرافي معين أو بين طرفين فحسب

قال أمين المجلس الأعلى للدفاع في إيران علي شمخاني، إن تزامن المفاوضات بين طهران وواشنطن، مع بعض التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي «يندرج ضمن النهج الأمريكي المعتاد».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، نوه شمخاني، على هامش مشاركته في مسيرة ذكرى الثورة، اليوم الأربعاء، أن «الحرب لن تبقى محصورة في نطاق جغرافي معيّن أو بين طرفين فحسب».

وأشار إلى أن «طبيعة المنطقة وخصائصها تجعل أي مواجهة ذات أبعاد تتجاوز الجانب العسكري»، معقبًا: «نظراً لما تزخر به المنطقة من موارد وإمكانات واسعة في مجال الطاقة فإن أي تصعيد قد ينعكس على معطيات متعددة، ويمتد أثره إلى حياة الشعوب في أنحاء العالم».

وشدد على أن «القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست موضع تفاوض».

وذكر أن «اقتران المفاوضات بتهديدات أمريكية؛ يعكس سلوكاً ثابتاً لدى واشنطن يتمثل في توظيف التهديد كأداة مرافقة للمسار التفاوضي».

ويستقبل ترامب اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توقعات بأن يضغط الأخير من أجل توسيع نطاق المحادثات الأمريكية مع إيران، لتشمل فرض قيود على ترسانة طهران الصاروخية وغيرها من التهديدات الأمنية التي تتجاوز برنامجها النووي.

وفي لقائه السابع مع ترامب منذ عودة الرئيس الأمريكي لمنصبه قبل نحو 13 شهرا، سيسعى نتنياهو إلى التأثير على الجولة المقبلة من المحادثات الأمريكية مع إيران عقب المفاوضات النووية التي عقدت في عُمان الجمعة الماضية، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ويهدد ترامب بشن ضربات على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما تتوعد طهران بالرد إذا تعرضت لهجوم، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا. ويعبر ترامب دوما عن دعمه لأمن إسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعدو اللدود لإيران.

وكرر ترامب تحذيره في سلسلة من المقابلات الإعلامية أمس الثلاثاء، وقال إنه بينما يعتقد أن إيران تتطلع للتوصل إلى اتفاق فإنه يعتزم القيام «بأمر صارم للغاية» إذا رفضت. وقال لأكسيوس إنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية في إطار التعزيزات الضخمة للقوات الأمريكية قرب إيران.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن إسرائيل تشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة يمكن تسعى إلى إبرام اتفاق نووي محدود لا يتضمن وضع قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو إنهاء دعم الجمهورية الإسلامية للجماعات المسلحة الموالية لها أو المتحالفة معها على غرار حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وجماعة حزب الله اللبنانية.