أول اتفاق تركي سعودي لتعزيز التعاون في مجال المسيرات البحرية

وقعت شركتا "أولاك جلوبال" التركية و"سامي" السعودية، اتفاقا لتعزيز التعاون في مجال المركبات البحرية غير المأهولة.

وجرى توقيع الاتفاق الثلاثاء، على هامش معرض الدفاع العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار شامل للتعاون يشمل تصميم المركبات البحرية غير المأهولة وتطويرها وإنتاجها وصيانتها في السعودية.

ويُعد هذا أول تعاون في المجال يُوقع بالسعودية، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير، في إطار أهداف رؤية 2030 للمملكة، في توطين القدرات السيادية البحرية والدفاعية، وبناء منظومة مستدامة للصناعات الدفاعية.

وقال عضو مجلس إدارة "أولاك جلوبال" كريم قلافاط أوغلو، في حديث للأناضول، إن أحد أسباب زيارتهم إلى السعودية هو إبرام هذا الاتفاق المهم.

وأكد أن الاتفاق الموقع مع "سامي" يمثل خطوة مهمة لشركة "أولاك جلوبال" وللصناعات الدفاعية التركية.

والاثنين، انطلقت النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، ويمتد حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من ألف و486 جهة تمثل 89 دولة.