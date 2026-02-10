البيت الأبيض يجدد التأكيد: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسئول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مجددا معارضة الرئيس دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية.

وقال المسئول لوكالة رويترز – دون كشف هويته - إن "استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".

كان الكابينت الإسرائيلي قد صادق في وقت سابق، الأحد، على قرارات لـ"تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية على سجل الأراضي".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المناطق أ".

وأضافت الوكالة: "تهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث إن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية".

وتابعت: "يتعلق أحد هذه القرارات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية اطلعت على القرار، بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذي سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها".