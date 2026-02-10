العملات الرقمية تتراجع وبيتكوين تهبط دون 70 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ضغوط بيعية متزايدة، لتتراجع عملة بيتكوين دون مستوى 70 ألف دولار، بعدما فشلت مجددا في الحفاظ على مكاسبها الأخيرة عقب تعاف سابق من مستويات قاربت 60 ألف دولار.

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن بيتكوين خسرت نحو 2.2% من قيمتها لتسجل 69,392.7 دولار.

وشهدت العملة تداولات متقلبة خلال الجلسات الأخيرة ضمن نطاق يتراوح بين 68 و72 ألف دولار، وذلك بعد أسبوع مضطرب هبطت خلاله إلى ما يقرب من 60 ألف دولار، وهي مستويات لم تسجل منذ أكتوبر 2024.

وامتدت الخسائر إلى معظم العملات الرقمية البديلة، حيث تراجعت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2% لتسجل 2,052.92 دولار، فيما انخفضت عملة ريبل XRP بنسبة 1% إلى 1.43 دولار.

كما تراجعت عملة سولانا بنسبة 1.6%، في حين انخفضت كل من كاردانو وبوليجون بنسبة 2.5% لكل منهما.

يأتي هذا التراجع في ظل عمليات بيع مدفوعة بتصفية المراكز ذات الرافعة المالية، مع زيادة حذر المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

ويتركز اهتمام الأسواق حالياً على البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، والتي من شأنها التأثير على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يناير غدا الأربعاء، يعقبها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تؤثر القراءتان بشكل مباشر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأهمية التضخم وقوة سوق العمل في رسم السياسة النقدية.

وتواصل الأسواق تقييم تداعيات التغيير المحتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عقب ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش لتولي رئاسة البنك المركزي، وسط توقعات بأن يتبنى توجها أكثر تشددا، ما قد يضغط على السيولة ويؤثر سلبا في الأصول المضاربية، وفي مقدمتها العملات الرقمية.