بن سلمان وشهباز شريف يبحثان المستجدات المتعلقة بالمحادثات بين طهران وواشنطن

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محافظة جدة، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حيث بحثا المستجدات المتعلقة بالمحادثات بين إيران والولايات المتحدة.



وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء "استعراض آفاق العلاقات الثنائية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون القائم، وفرص تطويره في مختلف المجالات".

وقد أشاد ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها شهباز شريف لتعزيز أوجه النمو في باكستان، وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

كما جرى، وفق "واس"، بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مجريات الأوضاع في المنطقة والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تستضيفها جمهورية باكستان الإسلامية، والتأكيد على "أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة".

ونوه بن سلمان في هذا السياق بجهود رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. فيما حضر من الجانب الباكستاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار.



وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع زيارة يقوم بها المشير عاصم منير إلى إيران، في إطار استمرار المحادثات التي جرت في إسلام آباد، والنقاشات التي أجراها الجانب الباكستاني مع الولايات المتحدة.

وحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، فإن إيران والوسيط الباكستاني سيناقشان اليوم الخميس تفاصيل الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن.

جدير بالذكر أن رئيس وزراء باكستان يقوم بزيارة إلى السعودية وقطر ويبحث التعاون الثنائي بالإضافة إلى السلام والأمن الإقليميين، ويحط في تركيا للمشاركة في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".