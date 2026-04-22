كشفت تقارير صحفية خارجية عن تعرض روميلو لوكاكو، نجم نادي نابولي الإيطالي، ومنتخب بلجيكا، لإصابة قوية، وذلك قبل عدة أسابيع من بداية بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت شبكة إتش إل إن البلجيكية أن روميلو لوكاكو لم يمكث في مركز تدريب بوسويل في أنتويرب، سوى أقل من ساعة، قبل أن يُصاب مجددًا ولكن في كاحله.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإصابة تختلف تمامًا عن إصابة الفخذ التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر في أغسطس 2025، إلا أنه لم يتضح حتى الآن فترة ابتعاده عن الملاعب، على إثرها.

ويطمح لوكاكو للمشاركة مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026، ففي سن الثانية والثلاثين، قد تكون هذه فرصته الأخيرة للعب دور بارز في المونديال.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، مصر، ونيوزيلندا، وإيران.