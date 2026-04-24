أتلتيكو مدريد يخسر مباراته الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني

واصل أتلتيكو مدريد نتائجه السلبية بالخسارة خارج أرضه أمام إلتشي بنتيجة 2 / 3، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

تقدم أتلتيكو بهدف مبكر سجله نيكولاس جونزاليس بعد مرور 10 دقائق، وأدرك إلتشي التعادل سريعًا بهدف دافيد أفينجروبير في الدقيقة 18، وتقدم بهدف أندريه سيلفا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

لكن الفريق المدريدي رد بهدف ثان سريع في الدقيقة 34 لنيكولاس جونزاليس.

وخطف إلتشي الفوز بهدف ثالث سجله أندريه سيلفا في الدقيقة 75، بينما تأثر أتلتيكو مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد تياجو ألمادا في الدقيقة 30.

وتلقى أتلتيكو مدريد خسارته الرابعة على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، ليتجمد رصيده عند 57 نقطة في المركز الرابع.

ولم ينجح أتلتيكو بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني أيضًا في تجاوز صدمة خسارة لقب كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام ريال سوسيداد بركلات الترجيح أوائل الأسبوع الجاري.

ويسعى سيميوني لتصحيح مسار فريقه قبل مباراتين على أرضه الأسبوع المقبل أمام أتلتيك بلباو في الدوري ثم آرسنال الإنجليزي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما إلتشي فقد حقق فوزه الثاني تواليًا، ليبتعد خطوة عن صراع الهبوط، حيث رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر، وسيلعب خارج أرضه في الجولة القادمة أمام ريال أوفييدو.