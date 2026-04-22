أعلن "الإطار التنسيقي"، صاحب الكتلة النيابية الأكثر عددا في العراق، تأجيل اجتماع كان مقررا، اليوم الأربعاء، لحسم تسمية مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء، إلى بعد غد الجمعة.

وقالت الأمانة العامة للإطار التنسيقي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "تقرر تأجيل عقد اجتماع الإطار التنسيقي إلى الجمعة، لترك مساحة أكبر للحوار والوصول إلى نتيجة ضمن المدة الدستورية".

والاثنين، أعلن الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، تأجيل حسم تسمية المرشح لمنصب رئاسة الوزراء إلى الأربعاء، بعد اجتماع وصف أجواءه بأنها كانت "إيجابية".

ويأتي عقد هذا الاجتماع عقب انتخاب البرلمان نزار آميدي، رئيسا للبلاد في 11 أبريل الجاري.

وتنص الفقرة "أ" من المادة 76 في الدستور على أنه "يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء".

وتعد كتلة الإطار التنسيقي الأكبر في مجلس النواب، حيث تشير نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى حصوله على نحو 130 إلى 140 مقعدا من أصل 329.

و"الإطار التنسيقي" أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في البلاد، ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وأعلن في 24 يناير الماضي، ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.

إلا أن اختيار المالكي، واجه اعتراضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب العراق بالامتناع عن انتخابه رئيسا للوزراء.