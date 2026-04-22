دوران: قمة الناتو في أنقرة ستحدد مستقبل منظومة الأمن العالمي

قال رئيس مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الأربعاء، إن قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي ستعقد بالعاصمة أنقرة في 7 و8 يوليو المقبل، ليست مجرد اجتماع دبلوماسي، بل نقطة تحول ستحدد مستقبل منظومة الأمن العالمي.

وفي تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، ذكر دوران، أن تركيا ترحب باستضافة قمة رؤساء دول وحكومات حلف الناتو لعام 2026.

وأضاف: "تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تواصل لعب دور محوري في النظام العالمي كفاعل يتحمل المسؤولية ويقدم الحلول ويجسد روح الحلف على أرض الواقع".

وأردف دوران، أن تركيا لا تزال في صميم الأمن عبر الأطلسي، بفضل موقعها الجيوسياسي وشعورها القوي بالانتماء للحلف، ودورها الفعال في إدارة الأزمات.

وأكد أن قمة الناتو، التي ستعقد في أنقرة، "ليست مجرد اجتماع دبلوماسي، بل نقطة تحول ستحدد مستقبل منظومة الأمن العالمي".

وأشار دوران، إلى أن تركيا التي ستستضيف قادة حلف الناتو، ستظهر مجددا التزامها بتعزيز السلام والاستقرار والأمن المشترك.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس أردوغان، مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، التحضيرات لقمة زعماء الحلف، والعناوين المدرجة في أجندة الحلف، وقضايا إقليمية ودولية.

وأعرب أردوغان، عن توقعاته باتخاذ قرارات من شأنها تعزيز التضامن مع الحلفاء ودعم استعداد الناتو لمواجهة الأزمات في القمة المرتقبة بأنقرة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.