روته: التحضيرات جارية لعقد قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، الأربعاء، إن التحضيرات جارية لعقد قمة الحلف في أنقرة يومي 7 و8 يوليو القادم.

وأضاف روته، الذي يجري زيارة رسمية إلى أنقرة، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن تسريع الإنتاج الدفاعي والابتكار يعد من أولويات الناتو، وسيكون من الموضوعات الرئيسية للقمة المرتقبة في العاصمة التركية.

ومن جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت، في تدونية عبر المنصة ذاتها، أن التحضيرات للقمة مستمرة.

وتابعت: "ممتنون لحليفتنا تركيا لأنها ستستضيف قادة الدول. سيكون اجتماعا مهما لتعزيز الأمن عبر الأطلسي".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل روته، إلى أنقرة لعقد مباحثات مع المسئولين الأتراك.