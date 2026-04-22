ألمانيا تناشد إيران: لا تفوتوا فرصة محادثات السلام

جدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، دعوته لإيران لعقد محادثات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأيرلندية هيلين ماكنتي اليوم الأربعاء، إن على طهران أن تحرص على عدم تفويت فرصة استئناف مفاوضات السلام.

وصرح الوزير الألماني: «نحن بحاجة بالتأكيد إلى حل عن طريق التفاوض، ولا يسعني إلا أن أكرر دعوتي لإيران بالتوجه إلى إسلام آباد. على إيران أن تحرص على عدم تفويت هذه الفرصة».

وأضاف: «أرى فرصا جيدة لتناول جميع القضايا في المفاوضات».

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف، إن فتح مضيق هرمز غير ممكن مع انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «لا جدوى من وقف إطلاق النار التام إلا إذا لم يُنتهك بحصار بحري واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، وإذا توقف النزعة الصهيونية العدوانية على جميع الجبهات؛ ففتح مضيق هرمز غير ممكن مع انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار».

وأضاف: «لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالترهيب. السبيل الوحيد هو قبول حقوق الشعب الإيراني».



