مدير وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، خلال مؤتمر للمناخ عقد في برلين، اليوم الأربعاء، إن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه، ومن المرجح أن تشهد الأسواق تحولا جذريا نتيجة لهذا الوضع الحرج.

وأضاف بيرول، خلال كلمته أمام "حوار بطرسبرج للمناخ"، أنه كان قد تم تبني استجابة استراتيجية عقب أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود من 20 لترا لكل 100 كيلومتر إلى النصف.

وأوضح بيرول، أن من بين ردود الفعل الأخرى في ذلك الوقت التوسع في استخدام الطاقة النووية.

وأكد أن الأشخاص اليوم أكثر استعدادا لإجراء تغييرات، مقارنة بما كان عليه الحال قبل 50 عاما، نظرا لتوافر التقنيات اللازمة مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.