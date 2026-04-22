نيجيريا: إرجاء نظر قضية المتهمين بتدبير محاولة انقلاب إلى الإثنين المقبل

أرجأت محكمة نيجيرية، نظر قضية ستة أشخاص متهمين بالتخطيط للإطاحة بالرئيس النيجيري بولا تينوبو إلى يوم الإثنين المقبل.

وكانت السلطات في نيجيريا، قد أحالت الأشخاص الستة إلى القضاء اليوم الأربعاء، بتهم بالخيانة والإرهاب.

وبعد تسجيل أقوالهم، أرجأت المحكمة نظر القضية إلى 27 أبريل، حيث من المقرر أن تنظر في طلبات تقدم بها المتهمون للإفراج عنهم بكفالة.

وأقر جميع المتهمين الستة "ببراءتهم" من جميع التهم الـ 13 الموجهة إليهم، والتي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء.

ويُشار إلى أن المتهمين رهن الاحتجاز لدى الشرطة السرية منذ عدة أشهر.

وشملت قائمة المتهمين الستة ميجور جنرال متقاعد ومفتش شرطة في الخدمة. وهناك مشتبه به سابع، وهو حاكم ولاية بايلسا السابق تيمبري سيلفا، متهم بالمساعدة في التستر على المؤامرة، ولا يزال طليقا.

وفي لائحة الاتهام التي تضم 13 اتهاما، ذكرت السلطات أن المشتبه بهم "تآمروا مع بعضهم البعض لشن حرب على الدولة بهدف ترهيب رئيس الجمهورية الاتحادية (النيجيرية)".

وكانت الحكومة النيجيرية، قد أعلنت في البداية أنها أحبطت محاولة انقلاب في يناير الماضي، عندما أفادت بأنه سيتم إحالة عدد من ضباط الجيش للمحاكمة.

وكان من شأن الانقلاب أن يضع حدا لما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم الديمقراطي في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، والتي عادت إلى الحكم الديمقراطي عام 1999.