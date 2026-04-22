سويسرا تفضل تسوية ودية لحريق حانة كران مونتانا

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، إنها تؤيد تسوية ودية خارج المحكمة فيما يتعلق بكارثة حريق رأس السنة الجديدة في حانة بمنتجع كران مونتانا للتزلج والذي أسفر عن مقتل العشرات من المشاركين في الاحتفالات، كثير منهم من الشباب.

وعينت حكومة برن الاقتصادي والسياسي السابق لوران كورث رئيسا لمائدة مستديرة تهدف إلى جمع الضحايا والأقارب والأفراد والسلطات الذين يمكن أن يكونوا مسؤولين عن الحادث، وفقا لبيان.

وذكر البيان، أن "كورث يتمتع بخبرة واسعة في توجيه العمليات المعقدة للغاية التي تشمل العديد من أصحاب المصلحة المختلفين".

وتهدف المائدة المستديرة إلى "تبسيط الحوار ودعم المتضررين في وضع حلول للتسوية خارج المحكمة".

وكان حريق، قد اندلع أثناء حفلة ليلة رأس السنة في "بار لو كونستيلاسيون" في ليلة رأس السنة. ولقي 41 شخصا، معظمهم من الشباب حتفهم وأصيب نحو 80 شخصا، معظمهم بجروح خطيرة.

ويعتقد المحققون، أن الكارثة نجمت عن إطلاق ألعاب نارية ملتصقة بزجاجات أشعلت النار في العزل الرغوي على سقف الحانة.

واعترفت البلدية، أنه لم يتم إجراء عمليات التفتيش السنوية الإلزامية للسلامة من الحرائق في الحانة منذ عام 2019.