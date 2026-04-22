رئيس البرلمان الإيراني: فتح مضيق هرمز غير ممكن مع انتهاك وقف إطلاق النار

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف، إن فتح مضيق هرمز غير ممكن مع انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «لا جدوى من وقف إطلاق النار التام إلا إذا لم يُنتهك بحصار بحري واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، وإذا توقفت النزعة الصهيونية العدوانية على جميع الجبهات؛ ففتح مضيق هرمز غير ممكن مع انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار».

وأضاف: «لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالترهيب. السبيل الوحيد هو قبول حقوق الشعب الإيراني».

آتش‌بس کامل وقتی معنا دارد که با محاصره دریایی و گروگان‌گیری اقتصاد دنیا نقض نشود و جنگ افروزی صهیونیست‌ها در همه جبهه‌ها متوقف باشد؛ بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتش‌بس ممکن نیست.

با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند،با قلدری هم نخواهند رسید. تنها راه، پذیرش حقوق ملت ایران است. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 22, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء استيلائه على سفينتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى المياه الإيرانية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار.

وقال الحرس في بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي: "يُزعم أن السفينتين كانتا تعملان بدون ترخيص مناسب، وتنتهكان اللوائح بشكل متكرر، وتتلاعبان بأنظمة الملاحة، ما يعرض السلامة البحرية للخطر أثناء محاولتهما الخروج من مضيق هرمز سرا".

وأوضح أن السفينتين تم اعتراضهما و"إيقافهما بما يتماشى مع ما وُصف بأنه حماية الحقوق الوطنية لإيران".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سفينة ثالثة، مملوكة لليونان، استُهدفت أيضا من الحرس الثوري الإيراني، وهي الآن "معطلة قبالة سواحل إيران".