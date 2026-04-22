أمير قطر والرئيس السوري يستعرضان الأوضاع الإقليمية والدولية

استعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال اجتماع عُقد بالديوان الأميري اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأعرب الأمير تميم في بداية الجلسة عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات.

ومن ناحيته، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على تنمية علاقات التعاون مع قطر وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما أعرب الشرع عن تضامن بلاده مع قطر، إثر الاعتداءات الإيرانية عليها وعلى عدد من دول المنطقة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وأعرب الأمير عن شكره لموقف سوريا وتضامنها، مثمنًا علاقات التعاون.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.