السعودية تعلن عن خدمة رقمية لرصد كثافة الطواف والسعي في الحرم المكي

أتاحت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية خدمة رقمية متقدمة تمكّن قاصدي المسجد الحرام من متابعة مستويات الكثافة في منطقتي المطاف والمسعى بشكل لحظي، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المعتمرين وتيسير أداء المناسك بانسيابية وكفاءة عالية.

وتعتمد الخدمة على مؤشرات لونية مبسطة تعكس حالة الكثافة بشكل فوري، ما يساعد الزائر على اختيار الوقت والمسار الأنسب لأداء الطواف والسعي، ويسهم في توزيع الحشود والحد من الازدحام داخل المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء أن هذه المبادرة تأتي ضمن منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات وتحليل البيانات اللحظية، بما يعزز كفاءة إدارة الحشود ويرفع مستويات السلامة والتنظيم، خاصة خلال أوقات الذروة.