جروندبرج يشيد بدور عُمان في دعم الحوار اليمني

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، زيارة إلى سلطنة عمان، التقى خلالها بكبير مفاوضي جماعة الحوثي ومسئولين عُمانيين رفيعي المستوى، لبحث سبل دفع عملية السلام في اليمن في ظل المتغيرات الإقليمية.

وأشاد المبعوث الأممي، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، بالدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم الحوار، مؤكداً أهمية الدعم الإقليمي لعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.

والتقى المبعوث الأممي، كبير مفاوضي أنصار الله، محمد عبد السلام، حيث ناقش معه سُبل تعزيز التقدم في عملية الوساطة.

واستعرض جروندبرج، آخر مستجدات المفاوضات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع، مشدداً على ضرورة تحقيق تقدم يخفف من معاناة مئات الأسر اليمنية.

وتناول المبعوث الأممي، برفقة المسئول الأممي المعني بملف المحتجزين، معين شريم، قضية استمرار الاحتجاز التعسفي لـ73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكداً أنها لا تزال تمثل أولوية، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

ويواجه اليمن، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 11 عاما، وسط مساع أممية ودولية مستمرة لحل النزاع بشكل سلمي.