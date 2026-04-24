اتهام جندي أمريكي باستخدام معلومات داخلية لربح 400 ألف دولار

يواجه جندي أمريكي اتهاما باستخدام معلومات داخلية لربح 400 ألف دولار في سوق مراهنات عبر الإنترنت حول اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حسبما أعلن مسؤولون اتحاديون يوم الخميس.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في نيويورك إن جانون كين فان دايك كان جزءاً من العمل لاعتقال مادورو في يناير الماضي، واستخدم وصوله إلى معلومات سرية لجني الأموال عبر موقع "بولي ماركت" لأسواق التوقعات.

وبحسب لائحة الاتهام، كان فان دايك ضابط صف رفيع المستوى وجزءا من مجتمع القوات الخاصة ومتمركزا في فورت براج في فاييتفيل بولاية كارولينا الشمالية، لكن اللائحة لا تقدم سوى القليل من التفاصيل الأخرى حول خدمته العسكرية.

ومع ذلك، تشير الوثيقة إلى أنه تم تصوير فان دايك بعد المداهمة على سطح سفينة "وهو يرتدي الزي العسكري الأمريكي ويحمل بندقية، واقفا إلى جانب ثلاثة أفراد آخرين يرتدون الزي العسكري الأمريكي".

ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، شارك فان دايك في تخطيط وتنفيذ عملية اعتقال مادورو لمدة شهر تقريبا بدأت في 8 ديسمبر 2025. وقال المكتب إنه وقع على اتفاقيات عدم إفشاء تعهد فيها بعدم إفشاء "أي معلومات سرية أو حساسة" تتعلق بالعمليات.

ووجهت إليه تهم الاستخدام غير القانوني لمعلومات حكومية سرية لتحقيق مكاسب شخصية، وسرقة معلومات حكومية غير معلنة، والاحتيال الإلكتروني، وإجراء معاملات نقدية غير قانونية.

وانضم فان دايك إلى الجيش في عام 2008، وفي عام 2023 تمت ترقيته إلى رتبة رقيب أول، وهي ثاني أعلى رتبة لضباط الصف في الجيش، وفقا للائحة الاتهام.