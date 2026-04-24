دمرت حرائق الغابات المشتعلة في جنوب جورجيا أكثر من 34 ألف فدان، وتهدد أكثر من ألف منزل، مع توسع جهود الاستجابة في ظل حالة الطوارئ المعلنة، وفقًا لوزارة الموارد الطبيعية في جورجيا.

واستمرت أكبر الحرائق في مقاطعتي برانتلي وكلينش في الانتشار، مدفوعةً بالرياح القوية والجفاف الحاد. وأفاد مكتب شرطة مقاطعة برانتلي بتدمير ما لا يقل عن 54 مبنى جراء الحريق، مع وجود حوالي ألف منزل مهدد بالفناء.

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في جورجيا أنها نشرت طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه جوًا، وفرقًا أرضية، ومعدات ثقيلة، وعناصر إنفاذ القانون للمساعدة في عمليات الإجلاء، ومكافحة الحرائق، وتقييم الأضرار، بالتعاون مع شركاء من الولاية والحكومة الفيدرالية.

وفرضت السلطات حظرًا على إشعال النيران في عشرات المقاطعات للحد من خطر اندلاع حرائق جديدة، بينما واصلت فرق الطوارئ جهودها لاحتواء الحرائق. وحذر المسؤولون من أن تغير اتجاه الرياح قد يسمح بالمزيد من انتشارها.

وبدأت أكبر الحرائق في وقت سابق من هذا الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اندلع حريق الطريق السريع 82 في 21 أبريل، وحريق طريق باينلاند في 18 أبريل وفقًا لمعلومات إدارة الغابات بالولاية.

وواصلت فرق الإطفاء من عدة جهات، بما في ذلك أكثر من 70 رجل إطفاء وعشرات الوحدات، مكافحة الحرائق في ظل ظروف الجفاف والرياح فاقمت بشكل كبير من حدة انتشار الحرائق.