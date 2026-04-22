الرئيس اللبناني يوجه بإنقاذ إعلاميتين محتجزتين في الجنوب بعد قصف إسرائيلي

أفادت الرئاسة اللبنانية، بأن الرئيس جوزيف عون وجه بالعمل على إنقاذ إعلاميتين احتُجزتا إثر قصف إسرائيلي.

وكتبت الرئاسة اللبنانية في بيان: «تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الملابسات التي رافقت احتجاز الإعلاميتين زينب فرج وآمال خليل في بلدة الطيري نتيجة قصف القوات الإسرائيلية للبلدة».

وأضافت: «طلب الرئيس عون من الصليب الأحمر اللبناني العمل على إنقاذ الإعلاميتين ورفاقهما والتنسيق مع الجيش والقوات الدولية لإنجاز عملية الإنقاذ في أقرب وقت ممكن، مجددا دعوته لعدم التعرض للعاملين في الحقل الإعلامي خلال أداء مهماتهم الإعلامية».

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الملابسات التي رافقت احتجاز الإعلاميتين زينب فرج وامال خليل في بلدة الطيري نتيجة قصف القوات الاسرائيلية للبلدة . وطلب الرئيس عون من الصليب الأحمر اللبناني العمل على إنقاذ الإعلاميتين ورفاقهما والتنسيق مع الجيش والقوات الدولية لإنجاز عملية… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 22, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس اللبناني، إن الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه «لن يدخر أي جهد في سبيل إنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا»، بحسب تعبيره.

وبحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال استقبال عون، اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي.

وشدد على أن «المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفه الأول»، موضحًا أن «المفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليًا، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى، وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب».