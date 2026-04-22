مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو فنلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعرب السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، عن تقديره لمواقف فنلندا المنسجمة مع القانون الدولي، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية، وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

جاء هذا على هامش مشاركته في اللقاء الذي جمع الرئيس الفنلندي بالمندوبين الدائمين بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث حرص السفير مهند العكلوك على ذكر أمثلة من تلك المواقف الفنلندية، و أبرزها دعم فنلندا لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، قوة الاحتلال، فضلا عن دعم فنلندا لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المستعمرين، الذين يمارسون الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى انضمام فنلندا لمؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك العام الماضي، ودعم إعلانه ومخرجاته.

كما أشار إلى الدعم المالي الذي تقدمه فنلندا للتنمية في فلسطين، وكذلك الدعم المالي المنتظم الذي تقدمه فنلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتابع: "من منبر جامعة الدول العربية، وباسم 22 دولة عربية، أدعو فنلندا الصديقة إلى استكامل مواقفها العادلة الملتزمة بالقانون الدولي، والإعتراف بدولة فلسطين، بصفة ذلك حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وكذلك رافعة للسلام في المنطقة وحول العالم".