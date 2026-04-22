وكالة تسنيم: إيران لا تعتزم التفاوض مع أمريكا يوم الجمعة المقبل

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بأن طهران لا تعتزم عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

جاء ذلك تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي رجح إمكانية عقد الجولة الثانية من المحادثات بحلول الجمعة.

واتهمت الوكالة الإيرانية ترامب بأنه «يكذب مجددًا»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومصادر باكستانية لصحيفة «ذا بوست»، اليوم الأربعاء، إن الجولة الثانية من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد بحلول يوم الجمعة.

وأشارت مصادر في إسلام آباد للصحيفة الأمريكية، إلى جهود وساطة إيجابية مع طهران، مُجددةً إمكانية عقد المزيد من محادثات السلام في غضون ما بين 36 إلى 72 ساعة مقبلة.

وردًا على سؤال من صحيفة «واشنطن بوست» حول هذا الاختراق المحتمل، قال ترامب في رسالة نصية: «هذا ممكن!».

فيما صرح مصدر باكستاني أن إسلام آباد واصلت على مدار الساعات الماضية، العمل عبر قنواتها الدبلوماسية مع إيران.

وأضاف: «إن وقف إطلاق النار صامد رغم تصاعد حدة الخطاب، مما يدل على وجود نوايا إيجابية من كلا الجانبين. ولم يحدث تصعيد عسكري من أي من الطرفين».