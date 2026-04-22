رئيس لبنان يعلق على وفاة جندي فرنسي ثان متأثرا بإصابته في استهداف قوة اليونيفيل

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، إدانته لواقعة إطلاق النار على دورية فرنسية من قوة اليونيفي في لبنان بعد وفاة جندي فرانسي ثان جراء الهجوم.

وكتبت الرئاسة اللبنانية عبر منصة إكس: «تبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم نبأ استشهاد الجندي الفرنسي الذي كان في عداد المصابين في حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها دورية فرنسية من قوة اليونيفيل في بلدة الغندورية قبل أيام».

وأضافت «جدد الرئيس عون إدانته للحادث مكررا تعازيه إلى الدولة الفرنسية وقيادة اليونيفيل، معتبرًا أن الجندي الشهيد انضم مع رفيقه إلى قافلة من شهداء القوات الدولية الذين رووا بدمائهم أرض الجنوب أسوة بكوكبة من شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية الأخرى».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، مقتل جندي فرنسي ثانٍ من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أُصيب في هجوم بجنوب لبنان خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إن الجندي أنيسيه جيراردان، الذي نُقل الاثنين إلى فرنسا، "توفي هذا الصباح متأثراً بجروحه".

ولقي عنصر آخر من قوة حفظ السلام الفرنسية حتفه في الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي، والذي تعرضت خلاله القوة لإطلاق نار بأسلحة خفيفة في جنوب لبنان.