الرئيس الإسرائيلي: حلمي هو أن أركب السيارة وأقودها مباشرة إلى بيروت

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، يوم الأربعاء، إنه يحلم بركوب سيارته وقيادتها من إسرائيل إلى بيروت.

ونقلت وكالة نوفوستي عن هرتسوج: "حلمي هو أن أركب السيارة وأقودها مباشرة إلى بيروت، وأزور هذه المدينة الجميلة، وأصادق أهل لبنان الطيبين، أولئك الذين يصلون معنا من أجل مستقبل أفضل".

وفي حديثه مع الدبلوماسيين الأجانب، أشار هرتسوج إلى أنه يرغب في رؤية المزيد من دول المنطقة تنضم إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على غرار الإمارات والبحرين.

وتابع: "نرى الآن بالفعل أن الشراكات التي بنيناها لمكافحة محور الإرهاب والتطرف تخلق فرصا لظهور تحالف جديد في منطقتنا: تحالف قائم على المسئولية والبراغماتية والأمل".

وختم الرئيس الإسرائيلي حديثه بالقول: "تسعى إسرائيل بالعمل والتعاون معكم جميعا للمساعدة في تشكيل شرق أوسط يستطيع فيه جميع أبنائنا وبناتنا أن يغتنموا الفرص بدل الخوف".

وفي وقت سابق من شهر أبريل، بدأت إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة لأول مرة منذ عقود. ومن المتوقع أن تستمر الاتصالات بين سفيري الجانبين في واشنطن يوم الخميس.



