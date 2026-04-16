أكد مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي أن طهران مستعدة تماما للحرب الطويلة على عكس الأمريكيين الذين يخشون الحرب المستمرة.



وقال رضائي: "لن نتخلى عن مضيق هرمز حتى استعادة كامل حقوقنا".

وأضاف: "بناء على تجربة المفاوضات السابقة، يجب أن نكون هذه المرة أكثر دقة في صياغة الاتفاقيات، ونؤكد بشدة على القضايا الاقتصادية".

وتابع مستشار المرشد الإيراني: "على عكس الأمريكيين الذين يخشون الحرب المستمرة، نحن مستعدون تماماً للحرب الطويلة وملّمون بها".

وتساءل: "إذا كان البحرية الإيرانية قد دُمّرت، فلماذا لا تجرؤ أمريكا على عبور مضيق هرمز؟".

وختم رضائي: "على عكس المفاوضات السابقة التي كان الخصم يحدد الشروط المسبقة، فإن إيران هذه المرة هي من حددت الشروط المسبقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 12 أبريل 2026، فرض حصار بحري على جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بعد انهيار مفاوضات إسلام آباد التي استمرت 21 ساعة، بسبب الخلاف حول الملف النووي والمطالبة الإيرانية بالسيطرة على المضيق.

وجاء الحصار كتصعيد جديد في الحرب المستمرة منذ 28 فبراير 2026، حيث تمكنت إيران من إغلاق المضيق بشكل شبه كامل أمام السفن المتجهة للدول المعادية، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل.