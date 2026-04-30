ترامب يدرس تقليص القوات في ألمانيا وقرار مرتقب قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته "تدرس وتراجع إمكانية تقليص القوات في ألمانيا"، وذلك في منشور له على منصته تروث سوشيال، مضيفا أن القرار سيتخذ قريبا.

وانتقد ترامب، يوم الثلاثاء، المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب انتقاده الضربات الأمريكية على إيران.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن ميرتس "لا يعرف ما الذي يتحدث عنه"، مضيفا أنه "ليس من المستغرب أن ألمانيا تعاني بشكل سيء سواء من الناحية الاقتصادية أو غيرها".

وفي برلين، قال ميرتس الأربعاء إن علاقته بترامب "لا تزال، على الأقل من وجهة نظري، جيدة كما كانت دائما"، مضيفا: "ما زلنا نجري محادثات بناءة مع بعضنا البعض".

وعلى مدى عقود، توجد عشرات القواعد العسكرية الأمريكية الكبرى في أوروبا. وفي ألمانيا تشمل هذه القواعد مقر القيادة الأوروبية الأمريكية في شتوتجارت، وقاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند-بفالتس، والتي تعد مركزا رئيسيا للقوات الجوية الأمريكية.

ويقدر أنه في العام الماضي كان هناك نحو 80 ألف جندي أمريكي متمركزين في أوروبا.