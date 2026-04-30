مجلس الشيوخ البرازيلي يرفض مرشح الرئيس للمحكمة العليا للمرة الأولى منذ أكثر من 130 عاما

وجه مجلس الشيوخ في البرازيل ضربة سياسية للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأربعاء، برفضه ترشيحه للمحكمة العليا، في أول رفض من نوعه منذ أكثر من 130 عاما.

وصوت 34 عضوا بالمجلس فقط لصالح جورج ميسياس، الذي يشغل منصب المحامي العام للبرازيل منذ عام 2023 ويعد مستشارا قانونيا مقربا من لولا، بينما رفض 42 آخرون تعيينه. وكان يحتاج إلى 41 صوتا للموافقة على تعيينه.

ويحاول لولا، الذي يسعى لإعادة انتخابه في أكتوبر لولاية رابعة غير متتالية، تعيين ميسياس بدلا من لويس روبرتو باروسو الذي استقال في نوفمبر ومنذ ذلك الحين، تعمل المحكمة العليا البرازيلية بـ10 أعضاء فقط.

وكان ميسياس / 46 عاما / قد حصل سابقا على موافقة لجنة في مجلس الشيوخ، لكن الجلسة العامة رفضت تعيينه في تصويت سري.