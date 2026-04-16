تجدد الاشتباكات في بنت جبيل وحزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية

تجددت الاشتباكات صباح اليوم الخميس، في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية عند محور الملعب، وسط مشاركة الطيران الحربي والمروحي.



وشهدت مداخل المدينة ومحور المهنية اشتباكات متقطعة، بالتزامن مع قيام القوات الإسرائيلية بنسف عدد من المنازل عند مدخل السوق الكبير في المدينة.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة الفرقة 146 في مستوطنة جعتون بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقصف رادار الاتصالات في ثكنة كتسافيا في الجولان السوري بصلية صاروخية، كما استهدف قاعدة لوجستية للفرقة 146 شرق مدينة نهاريا، وثكنة ليمان شمال نهاريا، وموقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال، إضافة إلى موقع حانيتا.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه حزب الله رفضه للمفاوضات التي بدأت في واشنطن، معتبرا أنها لا تلبي شروطه ولا توقف الاعتداءات الإسرائيلية، في مؤشر على استمرار التصعيد الميداني بالتوازي مع تعثر المسارات السياسية.