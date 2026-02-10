بنجلاديش: انتهاء الحملة الانتخابية والبلاد تتأهب لمرحلة ما بعد الانتفاضة

تستعد بنجلاديش، لإجراء أول انتخابات وطنية منذ الانتفاضة التي قادها الطلاب وأطاحت برئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة عام 2024، بعد انتهاء فترة الحملة الانتخابية التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال مفوض الانتخابات في بنجلاديش القاضي عبد الرحمن المسعود، بعد انتهاء الحملة صباح اليوم الثلاثاء: "نحن مستعدون بالكامل.. ترتيباتنا قوية. تم نشر أفراد إنفاذ القانون على الأرض، مما لا يترك مجالًا لأي مخالفات".

وأضاف أنه يأمل في أن تسود أجواء سلمية يوم الاقتراع.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة يوم الخميس المقبل، وسيتم إجراؤها بالتزامن مع استفتاء على حزمة من الإصلاحات الرئيسية الناشئة عن الانتقال السياسي لعام 2024.

وتتولى الإشراف على عملية التصويت إدارة مؤقتة بقيادة كبير مستشاري الحكومة المؤقتة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام ، الذي تم تعيينه بعد فترة وجيزة من الانتفاضة.

وجرى استبعاد حسينة من الترشح بعد أن حكمت عليها محكمة خاصة في دكا بالإعدام لقمعها العنيف للانتفاضة عام 2024، والتي نجم عنها وفاة حوالي 1400 شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

ويتنافس في السباق بشكل أساسي حزب بنجلاديش الوطني بقيادة طارق الرحمن، نجل رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، التي توفيت في ديسمبر الماضي، وحلفاؤه، ضد حزب الجماعة الإسلامية البنجلاديشي، أكبر حزب إسلامي في البلاد، وشركائه في الائتلاف اليميني.

وتعد هذه الانتخابات اختبارًا حاسمًا للانتقال الديمقراطي في بنجلاديش بعد 18 شهرًا من الاضطراب السياسي في البلد الواقع في جنوب آسيا الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 170 مليون نسمة، معظمهم من المسلمين.