مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصرا للنظر في التعديل الوزاري

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، بأن مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، للنظر في التعديل الوزاري، وذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

من جانبه، كشف الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، عن أسماء بعض المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، في ضوء التعديل الوزاري المرتقب.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إن رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، مرشح لمنصب وزير الاتصالات، وذلك خلفًا للدكتور عمرو طلعت.

وأشار إلى أن جوهر نبيل، من أبرز المرشحين لوزارة الشباب والرياضة، وذلك خلفًا للدكتور أشرف صبحي.

ولفت إلى أن اسم المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل السابق، يتردد كوزير للعدل.