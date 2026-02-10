كشفت صور أقمار صناعية عن تحصينات أجرتها إيران في إحدى منشآتها النووية بمدينة أصفهان وسط البلاد.

وذكر تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي، الثلاثاء، أن تحليل صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أظهر أن مداخل الأنفاق في المنشأة النووية في أصفهان أُغلقت إلى حد كبير بالتراب.

وتشير الصور إلى أن المداخل الواقعة وسط المنشأة وجنوبها أصبحت مدفونة بالكامل وتحوّلت إلى مواقع غير قابلة للتعرّف عليها.

كما تبين أن المدخل الشمالي المزود بإجراءات دفاعية إضافية قد جرى ردمه بالتراب أيضا.

واللافت في صور الأقمار الصناعية عدم رصد أي حركة للمركبات في محيط مداخل المنشأة النووية.

ورجح التقرير أن تكون هذه الخطوة إجراء احترازيا في مواجهة هجوم جوي محتمل من الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو عملية قد تنفذها قوات خاصة.

وأشار إلى أن إغلاق مداخل الأنفاق المؤدية إلى المنشأة النووية قد يخفف تأثير أي ضربة جوية محتملة، كما قد يصعّب الوصول برا إلى المعدات والمواد الأخرى داخلها.

ولفت التقرير إلى أن إجراءات مماثلة لوحظت سابقا قبل عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت بها الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.

وفي 22 يونيو 2025، شنت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل علنا، هجمات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، باستخدام قنابل "مدمرة للتحصينات" وهي سلاح لا تملكه سوى واشنطن، في عملية أطلقت عليها اسم "مطرقة منتصف الليل".

والجمعة، استضافت العاصمة العمانية مسقط جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.

وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

ويشكل تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين، كما تطالب إيران برفع العقوبات مقابل التزامها بتقييد برنامجها النووي بما يمنع إنتاج قنبلة ذرية.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

كما سعت الإدارة الأمريكية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أن إيران أكدت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا أخرى غير برنامجها النووي.